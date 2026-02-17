Córdoba: cayó narco que usaba un kiosco como fachada

En un operativo realizado en la ciudad de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló un punto de venta de drogas que funcionaba bajo la fachada de un kiosco en barrio Marqués de Sobremonte.

La investigación, que se extendió durante varios meses, culminó con un allanamiento dirigido por el Ministerio Público Fiscal en una vivienda ubicada en calle Ávila y Quirós s/n.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 50 años, señalado como narcomenudista. En el lugar, los efectivos secuestraron 309 dosis de cocaína, $2.527.400 en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado del aprehendido a sede judicial y la remisión de todo lo incautado por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes en Argentina.