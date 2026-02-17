El Fantasio: Se metió borracho al río, quedó atrapado y tuvieron que rescatarlo

Un guardavidas rescató en las últimas horas a un hombre alcoholizado que se arrojó al río San Antonio, en un hecho ocurrido alrededor de la medianoche en la zona del balneario El Fantasio de Villa Carlos Paz. El cauce se encontraba crecido por las últimas lluvias y trascendió que tras haber ingresado al agua, el sujeto comenzó a gritar para pedir auxilio.

«Kike» Areco estaba pescando en las inmediaciones junto con un amigo, se percató de la situación y se convirtió en el héroe de la jornada. En cuestión de segundos, se dirigió hasta el lugar donde se encontraba el hombre, quien no lograba salir por sus propios medios y momentos antes había estado consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de personas.

«Lo estábamos mirando y empezó a caminar por el vado, se largó para el lado que cae el agua y la presión de la creciente lo empezó a tirar. Pedía ayuda pero no lo escuchábamos por el agua. Cuando lo escuchamos, me metí y desde arriba lo sacamos como pudimos. Tenía algunos raspones, me agradeció y me reconoció que había tomado»; relató el guardavidas.

«Le dije de llamar a alguien y me dijo que no, la fuerza del agua le había sacado la malla. Calculo que es gente de la zona , primero eran dos y después cayeron otros que se fueron cuando pasó todo»; añadió Kike, quien había sido noticia a principios del mes de diciembre cuando rescató a un hombre que había sido tragado por una compuerta.