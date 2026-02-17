Entró a robarle su plantación de cannabis medicinal y fue descubierto

Este martes a la madrugada, un hombre fue detenido en La Falda tras intentar llevarse plantas de cannabis de uso medicinal desde el patio de una vivienda ubicada sobre avenida Buenos Aires.

El propietario del inmueble dio aviso a la Guardia Local luego de escuchar ruidos en el sector trasero y observar a una persona que intentaba cortar las plantas. Según indicó, cuenta con la certificación correspondiente para la tenencia con fines medicinales.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron al sospechoso, quien manifestó ser inquilino del mismo complejo y aseguró que, tras ver la plantación desde su departamento, decidió intentar sustraerla para venderla y así conseguir dinero para comprar alimentos.

Entre sus pertenencias llevaba dos cuchillos y una tijera. Ante esa situación, se solicitó la colaboración de personal policial, que lo trasladó a la comisaría local.