Lo sorprendieron desarmando una Kawasaki robada junto al río San Antonio

Esta madrugada, alrededor de las 3, un operativo policial terminó con la detención de un adolescente de 17 años que fue descubierto desarmando una motocicleta a la vera del río San Antonio.

El procedimiento se realizó en avenida Cura Brochero y Costa del Río San Antonio, donde los efectivos encontraron al joven entre las malezas manipulando el rodado.

Se trata de una motocicleta Kawasaki 600 cc que registraba pedido de secuestro vigente. Tras constatar la situación, el muchacho fue trasladado a la alcaldía local, mientras que el vehículo quedó depositado en el corralón policial.