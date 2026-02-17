Mientras se le incendiaba la vivienda, un ladrón entró a robar en Córdoba

Un incendio destruyó este lunes una habitación de una vivienda en barrio Alto Alberdi y, en medio del fuego, un hombre ingresó al inmueble para robar.

El foco se desató en uno de los dormitorios y provocó daños totales en ese sector, además de afectar otros ambientes de la casa. Mientras los vecinos advertían la situación y antes de que arribaran los bomberos, un hombre habría aprovechado la emergencia para meterse en la vivienda.

Según informaron fuentes policiales, fue detenido en las inmediaciones y en su poder recuperaron una cafetera y una freidora que habían sido retiradas del domicilio.

Bomberos de la Policía trabajaron hasta controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras viviendas.