Operativos preventivos de la FPA en el interior cordobés

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron esta jornada patrullajes simultáneos en distintas localidades del interior provincial, con el objetivo de reforzar tareas de prevención y presencia territorial.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Río Cuarto, San Francisco, Leones, Río Ceballos, Saira, Noetinger, Devoto, Monte Leña y San Marcos.

Según se informó, los recorridos incluyeron controles dinámicos y vigilancia en sectores considerados estratégicos, en el marco de acciones preventivas vinculadas al narcomenudeo.

Las intervenciones forman parte de un esquema de despliegue territorial que la fuerza viene desarrollando en diferentes puntos de la provincia, con operativos rotativos y presencia en ciudades del interior.