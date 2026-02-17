Otra vez Playas de Oro: agredieron a un inspector y dañaron un móvil municipal

Un violento episodio se registró este martes alrededor de las 13 en Playas de Oro, en Carlos Paz, cuando un control municipal a un vendedor ambulante derivó en agresiones y destrozos.

El procedimiento se realizaba en la intersección de Perito Moreno y La Tirana, donde personal municipal intentaba controlar a un joven de 17 años que se encontraba vendiendo en el sector.

En ese momento llegaron sus padres, una pareja oriunda de la ciudad de Córdoba, quienes comenzaron a increpar al inspector y a arrojar piedras. Durante el disturbio, dañaron un móvil de Seguridad Urbana y provocaron rasguños a un inspector.

Ante la escalada, intervino la Policía, que detuvo a la pareja, de 31 y 33 años, y los trasladó a la alcaldía local, quedando a disposición de la Justicia.

El inspector agredido presentó lesiones leves y no requirió traslado a un centro de salud.