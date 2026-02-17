Pasajera se arrojó de un auto de Didi tras ser amenazada con un cuchillo

Una mujer de 37 años se arrojó de un vehículo en movimiento este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 19, luego de que el conductor, según su relato, comenzara a amenazarla con un cuchillo mientras viajaban hacia Paraná.

El episodio ocurrió cuando personal policial realizaba patrullaje preventivo en la zona. Allí se presentó la pasajera, oriunda de Rosario, quien manifestó que se trasladaba en un Fiat Cronos perteneciente a una empresa de viajes por aplicación con destino a la ciudad entrerriana.

De acuerdo a su testimonio, en determinado momento del trayecto el conductor habría exhibido un arma blanca y la habría amenazado, lo que la llevó a arrojarse del auto en movimiento para resguardar su integridad.

Ante la gravedad de la denuncia, los efectivos montaron un operativo cerrojo que permitió interceptar el rodado y detener al conductor, un hombre de 35 años identificado por sus iniciales R.A.L.

En el procedimiento se incautó el vehículo y el cuchillo señalado como el arma utilizada. El hombre fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Arroyito.

La mujer fue asistida y derivada al Hospital de Arroyito para su atención médica.