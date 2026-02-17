Policías reanimaron a un bebé que se había ahogado

Un bebé de 20 días fue asistido esta mañana en barrio Bajo Palermo luego de presentar signos de asfixia mientras era alimentado por su madre.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Rafael Correa al 1100. Según se informó, el pequeño habría dejado de respirar tras ahogarse con leche materna.

Al llegar al domicilio, efectivos policiales iniciaron maniobras de primeros auxilios y lograron estabilizarlo en el lugar. Posteriormente, fue trasladado en un móvil oficial hasta el Hospital Neonatal de Córdoba.

En el centro de salud, los profesionales lo evaluaron y confirmaron que permanece en observación, fuera de peligro.