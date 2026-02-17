Punilla: Buscan a una mujer de 45 años desaparecida

La Fiscalía de Instrucción Múltiple de Cosquín solicitó colaboración para dar con el paradero de Fabiana Andrea Mazza, de 45 años, quien fue vista por última vez el 16 de febrero en Santa María de Punilla.

Según se informó, la mujer se encontraba en situación de calle y fue vista en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de la localidad.

Mazza es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, cabello corto negro y ojos negros.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse a la Comisaría de Santa María al 3541-488180, a los Tribunales de Cosquín al 03541-454985 (internos 56261, 56141 o 145) o a cualquier dependencia policial o judicial.