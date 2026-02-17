Rescataron 41 animales silvestres tras cinco allanamientos en Malagueño

Un total de 41 ejemplares de fauna silvestre fueron rescatados en Malagueño tras cinco allanamientos realizados por Policía Ambiental junto a investigadores de la Patrulla Rural. Los operativos se llevaron adelante luego de denuncias que advertían sobre animales mantenidos en cautiverio en viviendas particulares.

En cuatro domicilios se constató la presencia de especies privadas de su libertad, mientras que en otro no se hallaron ejemplares. Además, durante el procedimiento se recibieron animales mediante entrega voluntaria.

En la primera vivienda se encontraron un cabecita negra, un jilguero, un semillero, un corbatita, una reinamora y seis jaulas.

En el segundo domicilio había tres tortugas, dos loras verdes, una reinamora y nueve jaulas.

En una tercera casa se detectaron cuatro cardenales copete rojo, un semillero, dos jilgueros, una lora y seis jaulas.

En el cuarto operativo se hallaron ocho semilleros, seis reinamoras, dos jilgueros, cinco jaulas y cuarenta tramperos.

A esto se sumó una entrega voluntaria que incluyó dos estorninos pinto —especie exótica invasora—, un jilguero, un tordo chaqueño, tres reinamoras, un zorzal chiguanco y un rey del bosque, especie nativa en peligro de extinción. También se incautaron diez jaulas, dos tramperos, una amansadora y una trampa leonera.

Todos los animales fueron trasladados a la reserva Tatú Carreta, donde permanecerán en cuarentena sanitaria antes de definir su destino.