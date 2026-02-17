Robó en una panadería y huyó con el dinero en un guante

Un hombre de 28 años fue detenido este lunes por la mañana en Altos de Chipión, acusado de sustraer dinero de una panadería ubicada sobre Roque Sáenz Peña s/n.

El episodio se desencadenó tras el aviso de un vecino mayor de edad, lo que motivó la llegada de efectivos al comercio. Al arribar, los uniformados observaron a un joven que salía del local y que, al notar la presencia policial, comenzó a correr.

La persecución se extendió por unos 50 metros hasta que lograron alcanzarlo. Durante el control, el hombre —identificado por sus iniciales C.P.F., oriundo de la localidad— entregó un guante gris que llevaba consigo. En su interior había un fajo de billetes de distintas denominaciones.

Según se informó, el propio involucrado manifestó haber tomado el dinero del comercio. Fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.