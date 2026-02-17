Robó una Honda Wave y la puso a la venta: lo atraparon en Carlos Paz Sierras

Un joven de 22 años fue detenido en barrio Carlos Paz Sierra, acusado de resistirse a la autoridad y señalado como presunto autor del robo de una motocicleta.

El operativo se desplegó luego de que se denunciara la sustracción de una Honda Wave. Con los datos aportados por el dueño y las imágenes de cámaras de seguridad, los efectivos del CAP Zona I lograron identificar a un hombre con características coincidentes.

Al intentar controlarlo, el joven se ofuscó, discutió con los uniformados y se produjo un forcejeo. Luego salió corriendo, pero fue alcanzado a pocos metros y reducido.

En medio del procedimiento se presentó otro hombre, de 21 años, quien aseguró que el detenido había intentado venderle una motocicleta sin poder explicar su procedencia.

El joven fue llevado a la alcaidía local y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno.