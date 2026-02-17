Ruta 38 accidentada: una joven motociclista herida al chocar contra un utilitario

Una motociclista de 25 años resultó herida este martes por la tarde tras un choque con un utilitario sobre la Ruta 38, a la altura de Villa Parque Siquiman.

El hecho se registró alrededor de las 17.30, cuando por causas que se investigan una Peugeot Partner conducida por un hombre de 35 años impactó contra una motocicleta Benelli 125 que circulaba por el sector.

Como consecuencia del golpe, la joven sufrió escoriaciones múltiples y fractura de tabique, según el diagnóstico brindado por el servicio de emergencias que acudió al lugar. Fue derivada a un centro de salud para una mejor evaluación.

Los vehículos quedaron a disposición de la Justicia mientras se intenta determinar cómo se produjo el choque.