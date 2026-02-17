Tenían 41 animales encerrados: cardenales, tortugas y un rey del bosque

La Policía Ambiental, junto a investigadores de la Patrulla Rural, rescató 41 ejemplares de fauna silvestre que estaban en cautiverio en distintos domicilios de Malagueño. Los operativos se realizaron a partir de denuncias y permitieron además el secuestro de jaulas, tramperos y otros elementos utilizados para la captura y encierro de animales.

En cuatro viviendas se constató la presencia de especies nativas privadas de su libertad. En el primer domicilio hallaron un cabecita negra, un jilguero, un semillero, un corbatita, una reinamora y seis jaulas.

En la segunda casa encontraron tres tortugas, dos loras verdes, una reinamora y nueve jaulas.

En un tercer allanamiento detectaron cuatro cardenales copete rojo, un semillero, dos jilgueros, una lora y seis jaulas.

En el cuarto procedimiento secuestraron ocho semilleros, seis reinamoras, dos jilgueros, cinco jaulas y cuarenta tramperos. En el último domicilio no había fauna en cautiverio.

Además, se concretó una entrega voluntaria en la que recibieron dos estorninos pinto —especie exótica invasora—, un jilguero, un tordo chaqueño, tres reinamoras, un zorzal chiguanco y un rey del bosque, especie nativa en peligro de extinción. También entregaron diez jaulas, dos tramperos, una amansadora y una trampa leonera.

“La mayoría de los ejemplares son aves paseriformes, que son muchas de las especies que solemos encontrar en los allanamientos. También rescatamos aves exóticas como el estornino pinto, que puede causar mucho daño a las poblaciones locales porque es una especie invasiva, o especies nativas muy comprometidas como el rey del bosque”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

Todos los animales fueron trasladados a Casa Grande, donde permanecerán en cuarentena sanitaria en el centro de rescate y rehabilitación de la reserva Tatú Carreta.

Desde el organismo recordaron que está prohibido tener, transportar o vender fauna silvestre y pidieron denunciar cualquier situación irregular a través de los canales oficiales.