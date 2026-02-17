Un descuido desató un incendio en una vivienda de Carlos Paz

Un incendio se registró ayer lunes alrededor de las 19:40 en una vivienda de Carlos Paz, luego de que un adolescente de 13 años alertara que la cocina del domicilio se estaba prendiendo fuego.

Al lugar acudieron los bomberos, quienes interrumpieron el suministro eléctrico y trabajaron para sofocar las llamas. El fuego se concentró en el sector de la cocina y no provocó daños de consideración en el resto de la casa.

El menor fue asistido por personal del servicio de emergencias médicas en el lugar. No presentó lesiones y quedó al cuidado de su tía, de 38 años.