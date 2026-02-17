Un vecino provocó pánico en Córdoba al dejar un proyectil en la vereda

Personal de Cordobeses en Alerta, junto a la Brigada de Explosivos de la Policía, halló y retiró un proyectil de mortero abandonado en plena vereda.

Según se pudo constatar a través de un video de una cámara de seguridad, una persona fue registrada caminando por la zona con el proyectil en la mano y lo dejó junto a un contenedor de residuos antes de retirarse.

El hallazgo se produjo tras un llamado anónimo al 911 que alertó sobre la presencia del artefacto. Rápidamente, los efectivos aseguraron el perímetro y procedieron a la remoción y traslado del proyectil.

Se confirmó que se trataba de un mortero de 120 mm, en mal estado y inactivo, por lo que no representaba peligro.