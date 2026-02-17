Una joven de 19 años murió tras consumir comida de un basural en Caleta Olivia

Una joven de 19 años falleció al consumir comida de la basura en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, mientras que sus hermanos fueron internados.

La víctima había ingresado el 6 de febrero al Hospital Zonal por un cuadro de sepsis y murió este lunes tras permanecer alojada en la Unidad de Terapia Intensiva, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La paciente y tres de sus hermanos, de 3, 8 y 13 años, presentaban un avanzado estado de desnutrición, por lo que la familia se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

Los tres menores de edad continuaban internados en ese nosocomio bajo un monitoreo permanente por parte del personal de salud aunque ya estaban fuera de peligro, conforme a la información de medios locales.

A su vez, la falta del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la muchacha de 19 dificultó los trámites de sepelio a raíz de que sus padres nunca acudieron al Registro Civil.

Por su parte, la madre "ingresó al servicio de Guardia el 8 de febrero", fue estabilizada y recibió el alta pertinente.