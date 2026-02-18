Camión de carga generó peligro al cruzarse de carril repetidas veces

Un camión de carga protagonizó una situación de riesgo este domingo por la mañana en Monte Buey, cuando fue visto cruzándose reiteradamente al carril contrario sobre la Ruta 6.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 en la intersección con calle San Lorenzo. Según se informó, el vehículo, un Mercedes-Benz de gran porte, invadía la mano opuesta en varias oportunidades, obligando a otros conductores a extremar precauciones.

Tras advertir las maniobras, personal policial intervino en el sector y realizó el control correspondiente al chofer, un hombre de 41 años oriundo de Jesús María.