Choque contra un árbol dejó dos menores graves en San Javier

Un grave accidente ocurrió este martes alrededor de las 17:30 en el kilómetro 136 de la Ruta 14, en San Javier, cuando un Ford Ka se despistó e impactó contra un árbol al costado del camino.

El vehículo era conducido por una mujer de 29 años, quien viajaba acompañada por dos menores de edad. Por causas que se investigan, la conductora perdió el control y terminó colisionando violentamente fuera de la calzada.

La mujer sufrió lesiones leves. En cambio, los menores resultaron con heridas de mayor consideración: uno presentó politraumatismos y el otro una fractura de fémur derecho.

Debido a la gravedad del cuadro, el menor con fractura fue trasladado de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba.

Se investigan las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo.