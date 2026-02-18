Choque fatal en Brasil: murió una argentina y sus hijas están graves

Una mujer argentina de 39 años murió y tres integrantes de su familia resultaron heridos de gravedad luego de un trágico choque frontal ocurrido el sábado en la ruta BR-282, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil.

La víctima fatal fue identificada como Mayra Cardozo, oriunda de Corrientes. Viajaba como acompañante en un Toyota Corolla que conducía su pareja, Pedro Sebastián Fader, cuando el vehículo colisionó de frente contra otro automóvil y terminó impactando contra un murallón de piedras.

El siniestro se produjo a la altura del trébol Varginha, en cercanías de Santo Amaro da Imperatriz, a menos de 70 kilómetros de Florianópolis. La familia se trasladaba desde la localidad correntina de Paso de la Patria con destino a las playas del sur brasileño.

Las hijas, en estado crítico

En el asiento trasero viajaban las hijas de la pareja, Valentina (17) y Martina (15), quienes permanecen internadas en terapia intensiva bajo estricta observación tras haber sido sometidas a cirugías de urgencia.

Según allegados, Valentina sufrió un traumatismo craneoencefálico y fracturas múltiples. Ingresó al centro de salud en estado crítico tras perder una importante cantidad de sangre y presentar fracturas de pelvis y tibia. Fue intervenida quirúrgicamente por una fractura en una pierna y los médicos aguardan que disminuya la inflamación cerebral para realizar nuevos estudios.

Martina, por su parte, presentó hemorragias internas, fractura de pelvis y una inflamación cerebral que requirió una cirugía neurológica. La intervención fue exitosa y actualmente permanece en coma farmacológico, aunque estable.

Miguel Báez, tío de las adolescentes, confirmó que ambas continúan en terapia intensiva, mientras que Juliana Báez, hermana mayor de las menores, detalló la complejidad del cuadro clínico de las jóvenes.

El estado del conductor y la investigación

Pedro Fader, quien conducía el vehículo al momento del impacto, debió ser rescatado por bomberos mediante herramientas hidráulicas. Sufrió lesiones graves, entre ellas perforación de pulmón e hígado, y fue trasladado en helicóptero sanitario a un hospital de alta complejidad. Permanece internado, consciente y bajo observación.

En el otro automóvil, de patente brasileña, viajaban dos personas que sufrieron heridas leves y fueron asistidas en el lugar.

La Polícia Rodoviária Federal trabaja sobre la hipótesis de una posible invasión de carril por parte de uno de los vehículos involucrados. Testigos indicaron que un camión no identificado podría haber tenido participación indirecta en el hecho, versión que es analizada por los peritos.

El tránsito en la BR-282 permaneció interrumpido durante varias horas para permitir las tareas de rescate y peritaje.

Asistencia y repatriación

El Gobierno de Corrientes dispuso asistencia para que familiares puedan viajar a Brasil y acompañar a las víctimas. Además, se iniciaron las gestiones para la repatriación del cuerpo de Mayra Cardozo, trámite que se concretará una vez finalizados los procedimientos judiciales y la autopsia correspondiente.

Se estima que los sobrevivientes deberán permanecer internados en territorio brasileño entre dos y tres semanas antes de poder ser trasladados a la Argentina para continuar con su recuperación.