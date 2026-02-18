Desvalijaron una casa en Estancia Vieja, se llevaron lo que encontraron

Un vecino de la localidad de Estancia Vieja denunció haber sido víctima de un robo en su vivienda. El hecho ocurrió en la calle Mariano Moreno esquina Azcuénaga durante la noche del pasado lunes y trascendió que los delincuentes se llevaron bienes personales y electrónicos por un importante valor.

Según relató, la alarma monitoreada del domicilio se activó al detectar movimientos en el interior de la propiedad.

Ezequiel Szysko dijo que el móvil policial que intervino debió acudir desde otra localidad cercana, ya que la unidad asignada a la comuna no se encontraba operativa. Este robo se suma a una serie de delitos cometidos en las última semanas en la región y los residentes de la zona solicitan a las autoridades que se extremen las medidas preventivas.

Exigen el restablecimiento de un móvil policial operativo y permanente en Estancia Vieja, el refuerzo del patrullaje y acciones sostenidas para fortalecer la seguridad en el sector.