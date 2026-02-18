Ocurrió esta madrugada

Dos jóvenes protagonizaron una violenta pelea en Bialet Massé

Se investiga la participación de otras personas en la riña callejera registrada en pleno centro.
Sucesos
miércoles, 18 de febrero de 2026 · 10:50

Dos jóvenes fueron detenidos esta madrugada luego de haber protagonizado una violenta pelea en el centro de Bialet Massé. El hecho ocurrió minutos después de la medianoche en la esquina de San Martín y 9 de Julio y se presume que hubo otras personas involucradas en la riña callejera.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron identificar y aprehender a dos masculinos de 17 y 18 años.

Ambos fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición del magistrado Interviniente por infracción al Código de Convivencia Ciudadana. La Policía continúa investigando el incidente y busca a otros posibles involucrados en la disputa.

