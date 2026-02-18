Encontraron el cuerpo de la turista que desapareció en Chubut mientras buceaba

Sofía Devries, la turista de 23 años que desapareció en la ciudad chubutense de Puerto Madryn cuando realizaba una práctica de buceo, fue encontrada muerta esta tarde, según informó la Fiscalía de ese distrito.

"El cuerpo sin vida de Sofia Devries, una joven buzo de 23 años, fue hallado la tarde del miércoles. La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente cuando se habría descompensado sin poder ascender por sus medios, ocurrido el lunes", indicaron las autoridades a través de X (antes Twitter).

Personal de la Prefectura Naval Argentina concretó el hallazgo, durante los operativos de búsqueda que habían comenzado este lunes, cuando la víctima se extravió.

Sofía, oriunda del partido bonaerense de Moreno, realizaba una inmersión en una profundidad de 20 metros junto a su novio y otras tres personas en la zona de Punta Cuevas, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.

Hasta ahora la investigación penal no cuenta con imputados y ya se les tomó declaración a quienes participaron de la actividad, a la vez que se recopila información técnica para reconstruir las circunstancias del hecho.

En las últimas horas Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo, indicó que por el paso de las horas se complica la labor: “A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad en la que estaba no hay posibilidades de encontrarla con vida”.

La Fiscalía de Puerto Madryn evalúa la posible falta a los deberes de cuidado por parte de terceros mientras la joven realizaba la práctica.

En el escrito, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, explica que el problema central que se analiza “es si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles”.