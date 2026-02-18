Fuego en un sexto piso genera operativo en avenida Olmos

Un incendio se registra este martes en un departamento ubicado en el sexto piso de un edificio situado en la intersección de avenida Olmos y avenida Maipú, en barrio Centro de la ciudad de Córdoba.

Personal de la Dirección Bomberos interviene en el lugar con tareas de extinción, mientras que servicios de emergencia permanecen apostados en la zona.

El hecho ocurre en pleno centro capitalino y generó un importante despliegue operativo. Se aguarda información oficial sobre las causas que originaron el fuego y el estado de las personas que se encontraban en el inmueble.