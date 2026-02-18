Golpe al narcomenudeo en Córdoba: cuatro detenidos y millonario secuestro de droga

En un operativo realizado en la ciudad de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una organización narco que operaba en barrio Villa La Toma y detuvo a cuatro personas mayores de edad.

El procedimiento se inició tras llamados anónimos al Centro de Denuncias 0800-888-8080. La irrupción del Equipo de Acciones Tácticas tuvo lugar en un domicilio ubicado en Pasaje Calfucir s/n, donde se secuestraron:

1.375 dosis de cocaína

1.046 dosis de marihuana

$2.508.700

100 dólares estadounidenses

Elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias ilícitas

Durante el operativo fueron detenidos tres hermanos (dos hombres de 27 y 31 años, y una mujer de 20) y la pareja de uno de ellos (30 años). Según se informó, los involucrados contaban con antecedentes por encubrimiento y lesiones en los años 2018 y 2022.

De acuerdo a la investigación, los narcomenudistas utilizaban un kiosco como fachada para la comercialización de cocaína y marihuana tanto en Villa La Toma como en barrios aledaños.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno de Córdoba, por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.