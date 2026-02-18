Granizo gigante cayó esta tarde en Embalse

Una fuerte tormenta descargó esta tarde granizo de gran tamaño en Embalse y alteró la rutina de vecinos y visitantes. Las piedras, visibles por su volumen, impactaron con fuerza sobre calles, techos y vehículos.

El fenómeno se extendió durante varios minutos y se hizo sentir en distintos puntos de la localidad. Muchos debieron buscar refugio de inmediato ante la intensidad de la caída.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran la magnitud del granizo, con acumulaciones en veredas y patios de la región.

Se recomienda circular con precaución y revisar el estado de vehículos y viviendas tras la tormenta.