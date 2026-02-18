Imputaron a Pablo Laurta, el doble femicida, por abuso sexual infantil

La Justicia de la Provincia de Córdoba ha dado un paso firme en una investigación vinculada a delitos de índole digital y contra la integridad sexual de menores. La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, liderada por el fiscal Juan Ávila Echenique, formalizó la imputación contra Pablo Daniel Rodríguez Laurta.

La medida judicial se desprende de una serie de investigaciones (frecuentemente iniciadas a través de reportes internacionales de organizaciones como NCMEC o mediante patrullajes preventivos en la red). Al imputado se le atribuyen cargos por la tenencia de material que representa a menores de 18 años en actividades sexuales explícitas, así como la exhibición de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Bajo el marco del Código Penal Argentino, esta figura busca no solo castigar la posesión del material, sino también desarticular la cadena de consumo que incentiva la producción de estos contenidos ilícitos. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de instrucción, donde se peritarán los dispositivos electrónicos secuestrados para determinar el alcance y la cantidad del material hallado.

Quién Pablo Laurta y por qué es conocido como "el doble femicida de Córdoba"

El uruguayo Pablo Daniel Rodríguez Laurta se encuentra en el centro de una de las crónicas policiales más impactantes de los últimos tiempos en Córdoba.

Si bien la imputación que mencionaste inicialmente se refiere a la tenencia de material de abuso sexual infantil, su nombre cobró relevancia nacional e internacional por ser el principal sospechoso de un múltiple crimen ocurrido en octubre de 2025.

El doble femicidio en Córdoba

Se lo acusa de haber asesinado a balazos a su expareja, Luna Giardina (24 años), y a su exsuegra, Mariel Zamudio (50 años), el sábado 12 de octubre de 2025 en una vivienda del barrio Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba.

Luna había huido de Uruguay hacia Argentina tras denunciar intentos de ahorcamiento y agresiones físicas por parte de Laurta. A pesar de que ella contaba con un botón antipánico en Córdoba, no llegó a activarlo durante el ataque.

Tras los crímenes, Laurta huyó del lugar llevándose al hijo de ambos, de 5 años, lo que activó una Alerta Sofía y un pedido de captura internacional de Interpol.

El crimen del chofer y la huida

Su escape sumó una tercera víctima fatal. Para huir de Córdoba, habría contratado a un chofer de Uber/remís llamado Martín Palacio.

El cuerpo de la nueva víctima fue hallado posteriormente mutilado -decapitado y sin extremidades- en la zona de Entre Ríos. Los investigadores sostienen que Laurta asesinó al conductor para robarle el vehículo (un Toyota Corolla) y ocultar su rastro durante la fuga.

Detención en Gualeguaychú

Finalmente, fue detenido el domingo 13 de octubre de 2025 en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, mientras desayunaba. Aparentemente, su plan era cruzar ilegalmente la frontera hacia Uruguay con su hijo. Al momento de su captura, sufrió una descompensación y debió ser trasladado en silla de ruedas.