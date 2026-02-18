Intentaban robar una reja y los captaron las cámaras caminando

Dos hombres fueron detenidos esta madrugada en Colinas del Cerro luego de ser captados por las cámaras de seguridad cuando intentaban sustraer una reja de hierro de una obra en construcción.

El hecho fue advertido por un operador del 911, quien observó a ambos manipulando la estructura en la esquina de Ramón Cárcano y Puente 15. De inmediato se dio aviso al personal del Comando de Acción Preventiva, que se dirigió hacia el sector.

Los uniformados interceptaron a los sospechosos en Manuel Pruneda y Puente 15. En el lugar, el guardia de seguridad de la obra los señaló como quienes habían retirado la reja.

La estructura fue recuperada y los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia.