Ladrones se llevan el botín mientras vecinos activan la alarma

Durante la noche del martes, personal policial intervino en un domicilio de calle Domingo Albariños al 8300, en Bº Argüello, tras la activación de la alarma comunitaria por parte de los vecinos.

Un hombre mayor de edad denunció que sujetos desconocidos ingresaron a la vivienda de un familiar, quien no se encontraba en el lugar, provocaron daños en una ventana y se llevaron dos televisores y una bicicleta.

El hecho se encuentra bajo investigación por parte de la Justicia, mientras la policía busca pistas sobre los responsables.