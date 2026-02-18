Le sacó la tarjeta de débito a su compañera y extrajo $150.000 en Huerta Grande

Hurto entre compañeras
Le sacó la tarjeta de débito a su compañera y extrajo $150.000 en Huerta GrandeLa mujer, de 33 años, habría tomado la tarjeta de débito sin autorización y realizó una extracción en un comercio de pagos
Una mujer de 33 años fue detenida en Huerta Grande luego de sustraer la tarjeta de débito de una compañera de trabajo y realizar una extracción de $150.000.
El hecho se conoció cuando la damnificada advirtió el faltante del plástico y detectó el movimiento de dinero. La operación se habría concretado en un comercio habilitado para pagos y extracciones.
Tras la intervención policial, se recuperó el dinero y se incautaron otros elementos vinculados al caso. La mujer quedó a disposición de la Justicia.