Liberaron al único acusado por la desaparición de Tania Suárez

La Fiscalía de Cosquín ordenó la liberación de Néstor Maldonado, el único detenido y acusado por la desaparición de Tania Suárez, la mujer que se ausentó de su hogar en la ciudad de Córdoba y apareció en un descampado de La Cumbre. El caso tuvo un revés inesperado cuando la fiscal Sabrina Ardiles tomó la determinación de hacer lugar al pedido del abogado defensor Carlos Nayi, quien reclamó que «se haga justicia».

Maldonado permanecía alojado en el penal de Bouwer desde el pasado viernes 16 de enero y regresará a su hogar. Fue imputado por privación ilegítima de la libertad, pero la carátula se agravó en los últimos días y sumó la figura de lesiones leves calificadas y abuso sexual con acceso carnal.

«Vivió un calvario privado de la libertad, su vida cambió para siempre»; denunció Nayi, quien ratificó que Maldonado y Suárez «mantenían una relación» de varios años y habían viajado juntos al Valle de Punilla.

«Sembramos la verdad, hoy cosechamos justicia: 33 días detenido»; argumentó el letrado, quien agregó: «Lo dije desde un primer momento: Parque Sarmiento no existió, vehículo Audi, menos, encuentro con dos personas por Facebook Parejas, no».

Al recuperar la libertad, Maldonado pidió perdón y apuntó a Tania ante las cámaras de televisión. «Fue una trampa, confié en ella y fui traicionado»; reveló el hombre, que se arrodilló frente a los Tribunales de Cosquín. «Estoy angustiado, solo quiero ver a mi familia, estar con mi mamá. Pido perdón por todo. Lo que más quiero es estar con mi mamá, que me necesita, y hacer una vida como siempre, trabajar. Soy totalmente inocente. Siempre fui bueno, nunca hice nada, ninguna maldad a nadie»; sostuvo.

«Lo hice porque ella me lo pidió»; completó el imputado, quien dijo que se conoció con la mujer en el 2021.