Lo detuvieron por amenazar de muerte a su madre, ocurrió en Alta Gracia

Un hombre de 46 años fue detenido por amenazar de muerte a su madre de 74 años, en un caso de violencia familiar ocurrido en la ciudad de Alta Gracia. El sujeto tenía en su poder un arma blanca y trascendió que mostró un comportamiento agresivo que se extendió por horas y que incluyó una catarata de insultos.

El hecho se produjo el martes pasado en un domicilio ubicado en la calle Agustín Aguirre S/N.

El personal policial llegó al lugar cuando la mujer denunció que su hijo estaba descontrolado y que temía por su integridad física. Los efectivos ingresaron al domicilio y procedieron a la aprehensión del acusado, quien se encontraba en una de las habitaciones.

El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.