Mega control policial dejó 83 motos incautadas

Durante el fin de semana, la ciudad de Río Cuarto fue escenario de múltiples operativos policiales que culminaron con 28 personas detenidas, señaladas por su presunta participación en robos, hechos de daño y distintas infracciones al Código de Convivencia.

Los procedimientos se desarrollaron en distintos sectores urbanos y contaron con la intervención conjunta de efectivos policiales, personal de Tránsito y la Guardia Local de Prevención. Como resultado, 83 motocicletas fueron retiradas de circulación, seis de ellas con pedido judicial vigente.

Además, se dispuso cobertura de seguridad en los espectáculos organizados por las celebraciones de Carnaval, con presencia preventiva en los principales puntos de concentración.