Mujer detenida tras entrar a la vivienda de su ex y llevarse un celular

Arroyito
Mujer detenida tras entrar a la vivienda de su ex y llevarse un celularLa mujer fue demorada en sede policial y recuperaron el teléfono que, según la acusación, había sido sustraído del domicilio
Una mujer de 33 años fue detenida anoche en Arroyito luego de que su ex pareja denunciara que ingresó a su vivienda y se llevó un teléfono celular.
El hecho se conoció en el marco de actuaciones vinculadas a un presunto incumplimiento de una medida cautelar. El denunciante, un hombre de 43 años domiciliado en calle General Paz, manifestó que su ex pareja habría entrado al domicilio y sustraído un celular marca TCL.
Tras la intervención policial, los efectivos controlaron a la mujer cuando se encontraba en sede policial y lograron recuperar el teléfono junto a su cargador.
La mujer quedó alojada a disposición de la Fiscalía de Arroyito, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.