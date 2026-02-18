Arroyito

Mujer detenida tras entrar a la vivienda de su ex y llevarse un celular

La mujer fue demorada en sede policial y recuperaron el teléfono que, según la acusación, había sido sustraído del domicilio
miércoles, 18 de febrero de 2026 · 11:32

Una mujer de 33 años fue detenida anoche en Arroyito luego de que su ex pareja denunciara que ingresó a su vivienda y se llevó un teléfono celular.

El hecho se conoció en el marco de actuaciones vinculadas a un presunto incumplimiento de una medida cautelar. El denunciante, un hombre de 43 años domiciliado en calle General Paz, manifestó que su ex pareja habría entrado al domicilio y sustraído un celular marca TCL.

Tras la intervención policial, los efectivos controlaron a la mujer cuando se encontraba en sede policial y lograron recuperar el teléfono junto a su cargador.

La mujer quedó alojada a disposición de la Fiscalía de Arroyito, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.

