Murió el cineasta argentino Juan Carlos Desanzo

Buenos Aires. El cine argentino perdió a una de las piezas clave de su industria. A los 88 años, murió Juan Carlos Desanzo, histórico realizador de obras como Eva Perón o En retirada.

Aunque no se difundieron las causas de su muerte, la noticia fue confirmada a través de la organización Director Argentinos Cinematográficos (DAC) a través de sus redes.

“El cine nacional todo sufre la pérdida irreparable de Juan Carlos Desanzo, uno de sus mayores autores. (...) Hoy, inesperadamente, ya no está junto a nosotros, pero su obra y su fortaleza seguirán acompañando nuestra actividad para siempre”, apuntó el posteo que hizo la institución en su Instagram.

Juan Carlos Desanzo había nacido el 15 de enero 1938 en Buenos Aires y se dedicó toda su vida a la industria del cine.

En el comienzo de su carrera, durante la década del 60, se dedicó a ser director de cinematografía oficialmente a partir de The Players vs. Ángeles Caídos, aunque antes había colaborado de manera no oficial con otros films.

A partir de ese momento hilvanó varios títulos muy famosos en los turbulentos años 70: Un guapo del 900, La hora de los Hornos, Heroína, Crónica de una señora, La revolución, Los gauchos judíos, Gente de Buenos Aires, El muerto, No toquen a la nena, Los pasajeros del jardín y El infierno tan temido, entre otras.

Hay dos películas que le dieron a Desanzo un toque de distinción en su área por encima de sus colegas: la gran obra de Leonardo Favio, Juan Moreira, y el primer film argentino de la historia nominado al Oscar, La tregua.

Ya para fines de los 70 el rol de director de fotografía le quedaba chico a Desanzo que quería mucho más que eso. Por eso, en los 80, se lanzó a ser realizador de manera completa.

Así, durante la primera etapa de la recuperación democrática acumuló varios títulos que mostraban historias violentas vinculadas a la época de la dictadura militar que se había cerrado hacía muy pocos meses.

Es ahí donde entran los films El desquite, En retirada y La búsqueda, una trilogía violenta, sin conexión entre sus personajes, pero que selló con su mirada personal y el protagonismo de Rodolfo Ranni.

A partir de los 90 y principios de 2000, Desanzo siguió filmando películas muy conocidas y populares como Eva Perón, Che - Hasta la victoria siempre, La venganza y El polaquito, además de otras obras tan particular y diferentes como El amor y el espanto, Verano amargo y Al filo de la ley.

Hace solo una semana, Juan Carlos Desanzo tuvo un último gesto de amor hacia el cine nacional al haber ido al Congreso para defender a la industria, en pleno debate por la Reforma Laboral. Allí hizo una exposición frente a los legisladores que levantó aplausos de todos los sectores.