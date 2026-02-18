Prendieron fuego varios contenedores de basura en Alberdi

En horas de la madrugada, los bomberos sofocaron varios incendios de contenedores en distintos puntos del barrio Alberdi. El fuego destruyó completamente las unidades y afectaron además un auto y las persianas de un edificio.

Por causas que se investigan, se desarrollaron focos ígneos en contenedores ubicados en calle Duarte Quirós y Pasaje San Agustín, como así también, en calle Paraguay esquina Caseros. Asimismo, debieron trabajar en afectaciones originadas en calle Caseros esquina Mariano Moreno y en Caseros esquina Miguel Calixto de Corro.

Se investigan los ataques incendiarios y buscan dar con el autor de los hechos.

A causa de los siniestros, resultaron con afectaciones cuatro contenedores de plástico, uno de los cuales dañó a un vehículo marca Peugeot 208 que se encontraba estacionado en la vía pública y dos persianas de plástico de un edificio colindante.