Protagonizaron un asalto, los descubrieron y trataron de sobornar a los policías

Dos jóvenes cometieron un asalto en la ciudad de Villa María, fueron descubiertos y trataron de sobornar a los policías, en un insólito hecho ocurrido ayer a la mañana en la zona del barrio Lamadrid. Según pudo conocerse, los sujetos tienen 19 y 26 años y habían amenazado con un arma blanca a un joven de 24 años para hacerse con el dinero que llevaba.

Los interceptaron minutos después en la calle Tucumán al 1500 y se descubrió que tenían una cuchilla en su poder.

Se desplegó un operativo en el sector que además permitió recuperar el dinero sustraído.

Cabe consignar que, durante el procedimiento, los detenidos intentaron ofrecer dinero a los efectivos con el objetivo de poder continuar con su libertad. Ambos quedaron a disposición de la justicia.