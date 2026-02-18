Rescatan a una persona herida tras un accidente en la zona serrana

Una persona fue rescatada el martes a la tarde en el Cerro de la Virgen, en Villa General Belgrano, luego de sufrir una lesión en el miembro inferior izquierdo mientras se encontraba en el sector.

El aviso ingresó a las 13:50 y, minutos después, partieron hacia el lugar los móviles 26 y 21 de los Bomberos Voluntarios. En el operativo trabajaron nueve efectivos bajo la coordinación del sargento Andrés Ramírez, con apoyo de una ambulancia de la Mutual Villa General Belgrano.

Al arribar, el equipo realizó la evaluación primaria de la víctima y procedió a su inmovilización con tabla rígida y elementos de sujeción. Posteriormente, se efectuó el descenso controlado hasta el pie del cerro.

La persona fue trasladada a un centro de salud para su atención médica.