Robaron en un histórico comercio de Alta Gracia

Alta Gracia. Un grupo de delincuentes ingresó, a través de un boquete, a un histórico comercio de Alta Gracia y se robó una caja fuerte de un peso cercano a los 200 kilos.

El hecho se produjo durante la noche del domingo y primeras horas del lunes en Morydi, ubicado en la intersección de la Avenida Belgrano y la calle San Martín, en pleno centro.

Alrededor de las 10.30, los propietarios ingresaron a las oficinas y se encontraron con la escena del hurto y la ausencia de su caja fuerte.

Según los datos que trascendieron de la investigación, al menos cuatro o seis delincuentes, ingresaron por los techos bajos de locales colindantes. Desde allí, realizaron un hueco para poder acceder a una oficina, donde se encontraba una caja fuerte.

Bajo una llovizna persistente y con escasa luz, los malvivientes arrastraron la caja de hierro de 380 kilos hasta el ingreso de un estacionamiento. Posteriormente, la arrojaron al suelo y la colocaron en un vehículo de carga para fugarse.

Los investigadores destacaron que la operación fue ejecutada con precisión. Anularon los sistemas de seguridad y la cámara del ingreso, la logística utilizada y la vía de escape. Sin embargo, con el correr de las horas, se conoció un video que mostró parte del despliegue de los ladrones.

Además del Fiat Cronos captado en las imágenes, los ladrones habrían usado otro Toyota Etios. Ambos vehículos fueron detectados por las cámaras de seguridad hasta el peaje rumbo a Córdoba Capital.

Personal de la Brigada de Investigaciones y la División Investigaciones de la Departamental Santa María trabajan intensamente para dar con el paradero de los rodados.