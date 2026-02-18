Robo en Córdoba terminó con un semirremolque tirado en Ruta 9

Un camión con semirremolque tipo cisterna fue robado este martes por la tarde en la ciudad de Córdoba y horas después apareció solo el acoplado en Villa del Totoral.

El alerta ingresó a través del 911, cuando un hombre denunció la sustracción del rodado, un camión con cisterna de acero inoxidable color plateado. A partir del rastreo satelital, se detectó que el vehículo se encontraba en jurisdicción de Totoral.

De inmediato se montó un operativo cerrojo en la zona y finalmente los efectivos ubicaron únicamente el semirremolque en la estación de servicio YPF situada en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 17.

El camión tractor no fue encontrado en el lugar y la investigación continúa para determinar el recorrido y dar con los responsables.