Robo en Córdoba terminó con un semirremolque tirado en Ruta 9

Robo de transporte de carga
Robo en Córdoba terminó con un semirremolque tirado en Ruta 9El vehículo fue sustraído en la capital provincial y, tras un operativo cerrojo, hallaron la cisterna abandonada en una estación de servicio sobre la Ruta 9.
Un camión con semirremolque tipo cisterna fue robado este martes por la tarde en la ciudad de Córdoba y horas después apareció solo el acoplado en Villa del Totoral.
El alerta ingresó a través del 911, cuando un hombre denunció la sustracción del rodado, un camión con cisterna de acero inoxidable color plateado. A partir del rastreo satelital, se detectó que el vehículo se encontraba en jurisdicción de Totoral.
De inmediato se montó un operativo cerrojo en la zona y finalmente los efectivos ubicaron únicamente el semirremolque en la estación de servicio YPF situada en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 17.
El camión tractor no fue encontrado en el lugar y la investigación continúa para determinar el recorrido y dar con los responsables.