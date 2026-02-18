Siete localidades bajo control: detenidos y vehículos recuperados

Seis personas fueron detenidas en distintos puntos del interior provincial durante una serie de procedimientos vinculados a robos, lesiones y maniobras con documentación adulterada.

Los operativos se desarrollaron en Villa Dolores, Villa del Totoral, La Tordilla, Altos de Chipión, Tránsito, San Francisco y San Antonio de Arredondo. En los controles se secuestró un arma blanca, una tonfa, celulares y una motocicleta con número de motor adulterado.

Además, los efectivos detectaron un automóvil que circulaba con patente, cédula y motor adulterados, lo que derivó en su inmediato retiro de la vía pública.

En el marco de estas actuaciones también se logró recuperar un acoplado tipo cisterna, dinero en efectivo, dos motocicletas y animales vacunos que habían sido sustraídos en diferentes hechos denunciados en la región.

Las personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.