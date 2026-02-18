Tragedia en ruta provincial 6: una mujer murió tras un choque

Un trágico accidente se registró en la intersección de la ruta provincial 6 y el camino a Tres Pozos, en el Departamento Tercero Arriba, donde una mujer perdió la vida.

La víctima, que aún no fue identificada, viajaba en un Chevrolet Clio II. Por razones que se investigan, su vehículo colisionó con otro Chevrolet Clio, conducido por un hombre de 67 años, quien sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia al hospital zonal.

Personal de emergencias confirmó el deceso de la mujer en el lugar, mientras que la Justicia inició actuaciones para determinar cómo se produjo el siniestro.