Trágico: Se descompensó mientras jugaba al fútbol y perdió la vida

Un hombre perdió la vida anoche luego de haberse descompensado mientras jugaba al fútbol. El trágico hecho se produjo en un complejo deportivo ubicado en la intersección de las calles Pedro J. Frías y Sucre de la ciudad de Jesús María.

La víctima tenía 62 años, fue asistida por personal del servicio de emergencias y no lograron que recuperara sus signos vitales.

Pese a las maniobras de asistencia, los facultativos diagnosticaron un paro cardiorrespiratorio y constataron su fallecimiento.

En el caso, tomó intervención la justicia y se ordenaron una serie de pericias para establecer las circunstancias del suceso.