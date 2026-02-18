Un detenido tras una persecución policial por las calles de Alta Córdoba

Tras una persecución que se inició en la Villa Los Galpones y culminó en Alta Córdoba, se logró detener a un conductor que evadió un control policial y circulaba a bordo de un vehículo con tarjetas ajenas. Dentro del rodado, también se hallaron celulares, dispositivos de cobro y un cuaderno con información sensible de distintas personas.

El procedimiento se desarrolló en el sector de calles Coronel Agustín Olmedo y José Baigorri Baigorri, donde los uniformados interceptaron el automóvil Renault Kwid.

Durante la requisa del vehículo, se incautaron tres teléfonos celulares, dos dispositivos de cobro electrónico (posnet), varias tarjetas de créditos y débitos, un cuadernillo que contenía datos personales y bancarios de distintas personas, en otros elementos cuya procedencia es materia de investigación.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición del magistrado interviniente.