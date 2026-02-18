Un limpiavidrios agredió a policías y rompió un auto en el Parque Sarmiento

En horas del mediodía, efectivos policiales intervinieron en Av. Leopoldo Lugones al 50, en el Parque Sarmiento, para detener a un hombre mayor de edad que se encontraba realizando tareas como “limpiavidrios”.

Según informaron fuentes policiales, al intentar identificar y controlar al individuo, este reaccionó de manera agresiva y provocó la rotura del cristal de un vehículo. Para poder contenerlo, los uniformados debieron utilizar agente químico.

Finalmente, el hombre quedó detenido y a disposición del magistrado interviniente.