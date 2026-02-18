Una influencer platense lucha por su vida tras volcar en un UTV en Villa Gesell

Florencia Rastelli Mella, una abogada, emprendedora e influencer de La Plata, se encuentra en estado reservado tras protagonizar un violento vuelco a bordo de un vehículo todoterreno (UTV) en los médanos de Villa Gesell.

El accidente ocurrió cerca de las 18:00 del martes en el sector denominado "La Olla", una zona de dunas donde hay señalización que prohíbe las pruebas de velocidad.

Testigos presenciales aseguraron que el UTV circulaba a gran velocidad cuando perdió el control y volcó varias veces sobre la arena. La violencia del impacto fue tal que una de las ruedas traseras se desprendió del eje. Además, confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

El acceso a la zona cuenta con cartelería explícita que advierte: "Si corrés picadas, vas preso". Sin embargo, la falta de controles en estos lugares sigue cobrándose víctimas, tal como ocurrió recientemente con el caso de Bastián, el niño de 8 años herido en Pinamar.

"Recen por mí"

Florencia, madre y dueña de una marca de fragancias, es una activa generadora de contenido en redes sociales. Hace apenas unos días compartía con sus seguidores su entusiasmo por el trabajo: "Amo mi trabajo, y estar al palo lo disfruto un montón. Me encanta inventarme actividades".

Hoy, su perfil es administrado por su círculo íntimo, que publicó un sentido mensaje este miércoles: "Recen por mí", invitando a su comunidad a unirse en una cadena de oración.

Según los primeros testimonios, Florencia viajaba como acompañante de su pareja cuando, tras una maniobra brusca a alta velocidad, salió despedida del rodado, presuntamente por no llevar puesto el cinturón de seguridad, y fue aplastada por la estructura al momento del vuelco.

El parte médico de la joven

Tras recibir los primeros auxilios en el Hospital de Villa Gesell, la joven fue trasladada de urgencia a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata. El último informe médico describe un cuadro delicado: Traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento, múltiples fracturas en las vértebras cervicales (C4, C6 y C7) y lesiones en la carilla articular de C5, lesión raquídea en la vértebra D12 con estrechamiento del canal medular y Contusión pulmonar y neumotórax izquierdo.