Accidente en la colectora: dos heridos tras despiste y vuelco

Cerca de las 22:40 de ayer miércoles, personal de Bomberos de Malagueño acudió a un llamado por un accidente vehicular en la colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz.

Por causas que se intentan establecer, un automóvil despistó y terminó volcando sobre el cantero central de la colectora. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron con lesiones, entre ellas una menor de edad.

Ambas fueron asistidas en el lugar y luego derivadas al Hospital Sayago por el servicio de emergencias Vittal.

En el operativo trabajaron también efectivos de Policía Caminera y Seguridad Vial, quienes colaboraron con la asistencia y el ordenamiento del tránsito en el sector.