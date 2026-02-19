Allanamientos por un asalto violento en Huerta Grande, detuvieron a una mujer

La Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla llevó adelante dos allanamientos por un asalto violento ocurrido en las últimas horas en Huerta Grande, al tiempo que se detuvo a una mujer mayor de edad.

El operativo se concretó el miércoles pasado en horas de la tarde en un inmueble ubicado en el Pasaje de La Mancha.

Las actuaciones se desprenden de la investigación de un hecho perpetrado durante la jornada previa, donde un hombre manifestó haber sido abordado por cuatro personas que se trasladaban a bordo de un auto y le sustrajeron el celular a punta de pistola. Todo ocurrió minutos antes de las 23:00 horas en la calle Leandro N. Alem al 400.

La presunción de los investigadores es que lo habrían confundido con otra persona.

«Eran cuatro. Uno se baja y le pregunta a los de adentro ‘¿fué él?’; otro le responde que sí, pero después le dice que no. De todas maneras, me saca el teléfono y de adentro el conductor saca un arma, la carga y se siente el ruido como si hubiera gatillado, pero no salió el tiro. Me gritaba ‘dame o te quemo’»; relató la víctima al portal de noticias La Estafeta.

Durante el procedimiento concretado ayer, el personal policial logró el secuestro de un vehículo y un teléfono celular, elementos que estarían vinculados a la causa. Asimismo, la Fiscalía de Cosquín dispuso la imputación de la mujer como presunta autora del delito de encubrimiento agravado por robo calificado y no se descartan nuevas detenciones.