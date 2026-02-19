Armado, tomó a su hija de rehén y comenzó a los tiros contra su ex

Una escena de extrema violencia se vivió esta tarde en barrio Santa Rosa, en calle 25 de Mayo al 800, a metros del club El Sol. Un hombre de 46 años llegó armado al domicilio de su expareja, tomó a una de sus hijas y comenzó a disparar hacia el interior de la vivienda.

El agresor tenía restricción de acercamiento. Al intentar ingresar a la casa, donde se encontraba la actual pareja de la mujer, se cruzó con una de sus hijas y la retuvo bajo amenaza con una pistola.

En medio del forcejeo efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles rozó en la cabeza de la mujer.

Según relataron vecinos, la pareja actual de la víctima tomó un palo de escoba para defenderse y logró golpear al atacante.

En ese momento arribó un móvil de la Guardia Local de Prevención. Minutos después, otra de las hijas llegó en un vehículo de la aplicación Didi y el hombre, desde el suelo, disparó contra el auto, impactando en una de las ventanillas.

Con la llegada de más móviles policiales, el agresor fue reducido y trasladado a la Alcaidía de la Unidad Departamental.